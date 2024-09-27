Экономика

Цена одежды и обуви на маркетплейсах упала на 7-50% из-за параллельного импорта

Средняя цена товаров в категориях «одежда» и «обувь», которые были разрешены Минпромторгом к параллельному импорту, с середины августа 2022 года снижалась на 7-50%, сообщила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.

Маркетплейсы отмечают значительное расширение каталога товаров, включающее как увеличение объема предложений, так и появление ранее недоступных в России позиций.

«После запуска параллельного импорта по отдельным категориям товаров исключен дефицит и конкуренция очень сильно выросла», — заявила Карина Таукенова.

Такая динамика стала возможна, поскольку региональный режим исчерпания прав не позволял независимым импортерам приобретать товары у собственных дилеров за рубежом и ввозить в РФ под угрозой штрафа и взыскания компенсаций, пояснила замруководителя ФАС. Помимо того, он давал крупным международным компаниям-импортерам возможность по своему усмотрению определять ассортимент и цены на реализуемую в ЕАЭС продукцию, пишут «Известия».

«В последние годы ФАС последовательно выступала за введение параллельного импорта. С точки зрения конкуренции он важен как механизм снижения власти правообладателя, насыщения рынка, сдерживания цен и развития возможностей для малого и среднего бизнеса», — пояснила Карина Таукенова.