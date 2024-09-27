Экономика

Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза

Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.

«В настоящее время биржевая торговля сахаром проводится на 52 базисах поставки — складах сахарных заводов. Всего в РФ этот товар производит 66 сахарных заводов. Все аккредитованные на товарных биржах участники рынка выполняют совместные рекомендации. За первое полугодие 2024-го объем сахара, реализованного на бирже, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 56 % до 288 тыс. тонн», — отметила Карина Таукенова.

По ее словам, это стало возможным благодаря принятию совместных рекомендаций ФАС России и Минсельхоза России: только в мае продали 38,5 тыс. тонн, что превышает установленный в рекомендациях 10-процентный порог, пишут «Известия».

«Чем больше на бирже продается сахара — тем проще небольшим компаниям покупать его без посредников, непосредственно у производителей, что положительно сказывается на стоимости товара для конечного потребителя», — сообщила представитель службы.