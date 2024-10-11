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Общество

СОЦПРОФ: Как не стать жертвой «тихого» увольнения

11.10.2024 15:03|ПсковКомментариев: 0

В последние годы в РФ стала заметна опасная тенденция - так называемое «тихое» увольнение.   Как сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, этот метод позволяет работодателю избавиться от сотрудников, не оформляя их увольнение официально. Работодатели создают невыносимые условия труда, вынуждая работника уйти «по собственному желанию». Важно знать, как защитить себя и свои права в такой ситуации.

 

 Первое «тихое» увольнение: манипуляции со стороны работодателя

Как это работает?

1. Необоснованное снижение зарплаты: оклад внезапно уменьшается, премии перестают выплачиваться или вводятся штрафы без объяснений.

2. Лишение премий и бонусов: сотрудник лишается значительной части своего дохода из-за отмены дополнительных выплат.

3. Нереальные задачи и переработки: работник получает чрезмерный объем работы, которую физически невозможно выполнить в срок, и вынужден работать сверхурочно без оплаты.

4. Моральное давление: руководство унижает сотрудника, игнорирует его просьбы, публично критикует, создавая невыносимую психологическую атмосферу.

5. Перевод на менее оплачиваемую должность: сотрудника переводят на другую позицию без его согласия и понижают в должности.

Цель работодателя – вынудить сотрудника уйти, чтобы избежать выплаты компенсаций и выходных пособий.

Как защитить себя?

1. Не сдавайтесь:важно знать, что увольнение в таких условиях – это незаконно. Вы можете обжаловать такие действия в суде.

2. Фиксируйте нарушения: сохраняйте все документы, переписки, записи, которые могут подтвердить давление со стороны работодателя.

3. Обратитесь в ближайший к вам настоящий профсоюз, который защитит ваши права и предоставит бесплатную юридическую консультацию и/или обратится с иском в суд к работодателю в ваших интересах.

4. Действуйте уверенно: не бойтесь отстаивать свои права, ведь работодатель не имеет права нарушать закон. Ваша сила – в знании и поддержке Настоящего профсоюза!

Второе «тихое» увольнение: как изменяется отношение к работе

Второй тип «тихого» увольнения – это реакция самого работника на стресс, переработки и давление. Работник перестает проявлять инициативу, выполняет только минимально необходимые задачи, уходя с работы строго по графику. Это явление набрало популярность после пандемии и распространения удаленной работы.

Причины второго «тихого» увольнения:

1. Эмоциональное выгорание: переработки и постоянный стресс приводят к хроническому истощению. Это состояние становится все более распространенным среди сотрудников по всему миру.

2. Недовольство работой: многие работники чувствуют себя недооцененными и ищут новые возможности.

3. Баланс между работой и личной жизнью: работники все чаще стараются найти гармонию между профессиональной деятельностью и личными интересами.

4. Ситуация на рынке труда: в условиях низкой безработицы многие работники чувствуют себя более уверенно и отказываются от дополнительных обязанностей.

Что делать руководителям?

Тихое увольнение со стороны сотрудников зачастую является следствием плохой организации труда. Руководителям стоит пересмотреть методы управления, наладить прозрачность процессов, мотивировать сотрудников и создавать благоприятные условия для их профессионального роста.

Как защитить баланс между работой и жизнью?

Если вы заметили, что теряете интерес к работе и вынуждены переходить на режим «тихого» увольнения, постарайтесь понять, что стало причиной этого. Возможно, стоит пересмотреть свои приоритеты, восстановить баланс между работой и личной жизнью, или, если проблема глубже, рассмотреть вариант смены места работы.

Помните, что только настоящие профсоюзы всегда на вашей стороне, и готовы помочь вам защитить ваши права, будь то при «тихом» увольнении или при других нарушениях ваших трудовых прав.

Будни СОЦПРОФА. 

Теги: #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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