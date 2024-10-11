Общество

В Кремле рассказали об идее ввести налог на бездетность

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — отметил Песков, подытожив, что свое заключение «должны сделать специалисты».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею «крайностью» и призвав «не пугать общество», пишет РИА Новости.

Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, данная идея вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.