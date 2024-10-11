Общество

Пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма «Василий Тёркин»

Пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма в Лужском районе Ленинградской области. Пострадали минимум семь человек — их госпитализировали. Трое из них в тяжёлом состоянии.

Количество пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин», по предварительным данным, минимум 15 человек. Производство картины отложили на неопределённое время.

Предварительная причина обрушения пола вагона и перрона станции — ненадёжные крепления, которые не пережили первый день съёмок и расшатались, пишет Telegram-канал «Mash».

Вместе с полом вагона упали режиссёр Карен Геворкян, два оператора и камера. Среди массовки также были дети — они отделались лёгкими ссадинами и ушибами.