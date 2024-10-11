Общество

Зачем собакам нужны интеллектуальные игры

Игра очень важна для собаки любого возраста. С ее помощью питомец не только развивается, но и даже помогает себе справиться со стрессом. Есть разные виды игр, но особую пользую питомцам приносят интеллектуальные игрушки, рассказываем какие они бывают и зачем они нужны собакам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российской кинологической федерации.

«С помощью игры собаки социализируются, узнают новую информацию, изучают команды, получают поощрение и налаживают контакт с владельцем. Не нужно недооценивать игру и считать, что играть нужно только с молодыми питомцами. Игры важны как для маленького щенка, так и для пожилой собаки», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Почему игра важна для собаки

Игра – это не просто способ развлечься, она играет важную роль в жизни собаки. Маленькие щенки в процессе игры осваивают социальные навыки, узнают сородичей, учатся чувствовать себя и других, развивая мотивацию и самоконтроль.

С помощью игры вы можете наладить взаимоотношения с собакой, укрепить эмоциональную связь. Кроме того, с помощью игр можно разучивать команды, играми можно поощрять, ведь игра иногда служит лучшей мотивацией для питомца, чтобы выполнить ту или иную команду. Игрой можно занять любимца, когда вас нет рядом.

Зачем питомцу интеллектуальные игры

Можно играть с собакой фризби или в перетяжку, а можно занять питомца чем-то более интересным, что заставит ее думать. Для этого подойдут интеллектуальные игры и игрушки. Они помогают не только развлечь животное, но и сделать так, чтобы собака в процессе игры смогла задействовать свой природные потенциал, раскрыв характер и индивидуальные качества.

Игры-головоломки или поисковые игрушки отлично подойдут, чтобы занять гиперактивную собаку дома или дать дополнительную интеллектуальную нагрузку на питомца. Такие игры увлекают собаку самостоятельной игрой, стимулируя умственную деятельность. Часто такие игры задействуют природные инстинкты собаки, что позволяет им с интересом включатся в процесс и развивать свои навыки.

Например, нюхательный коврик, позволяет собаке задействовать свое обоняние во время игры. Игрушка представляет собой небольшой коврик с различными элементами, в которые необходимо прятать корм. Чтобы найти его, питомцу нужно внимательно изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно его достать: иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно нажать лапой на кнопку, чтобы добраться до лакомства.

Все интеллектуальные игры направлены на развитие собаки, они стимулируют умственную деятельность, помогают увлечь питомца, перенаправить скопившуюся энергию. Их также используют, чтобы помочь собаке справиться со стрессом или скорректировать нежелательное поведение.

Игра – неотъемлемая часть жизни любого пса, вне зависимости от возраста и породы, поэтому данному процессу нужно уделять достаточное количество внимания и времени.