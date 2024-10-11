Общество

Скончался создатель банка «СБС-агро» Александр Смоленский

Предприниматель Александр Смоленский умер на 71-м году жизни. Он был создателем и главой банка «Столичный».

Александр Смоленский. Кадр архивной телепрограммы 1997 года.

Александр Смоленский родился в семье эмигрантов из Австрии, окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане. С 1974 года работал в типографиях, в 1980-м занял должность товароведа московской торговой фирмы «Весна». В 1981-м его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве — сам бизнесмен говорил, что использовал 6 кг типографской краски, чтобы набрать Библию. По официальным данным, его осудили на два года.

В 1987 году организовал один из первых строительных кооперативов в Москве. В 1989-м создал и возглавил коммерческий банк «Столичный». В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996-м — в «СБС-Агро». Кредитная организация разорилась после дефолта, ее основатель возглавил финансовую группу ОВК. В 2003 году он продал холдинг Владимиру Потанину. Господин Смоленский после этого заявил журналистам, что отошел от дел.

Упоминался в числе бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина, их круг получил условное название «семибанкирщина». Помимо Александра Смоленского туда входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), совладелец банка ОНЭКСИМ Владимир Потанин, совладельцы Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман, президент Мост-банка Владимир Гусинский, глава «Инкомбанка» Владимир Виноградов, пишет «Коммерсантъ»

В 1995 году господин Смоленский входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», с 1996-го — в консультативный Совет по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году был удостоен ордена Дружбы народов. В соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским в 2006–2011 годах написал семь книг.