Общество

Гинцбург: вакцина от рака подавляет развитие опухоли

Доклинические исследования вакцины от рака показывают, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина разработана совместно несколькими научными командами - Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Ранее главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн сообщал, что доклинические испытания уже завершены.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли, а также, по всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», - сказал он.

Гинцбург также рассказал, что ученые работают над тем, чтобы выяснить, можно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который будет стимулировать иммунную систему больного работать против его же опухоли.

«Это все планируется отработать к началу следующего года. Уже в следующем году, по существующему плану, Центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию данного вакцинного препарата уже у пациентов», - заключил он.