В России и мире

В РФ испытали защиту от атаки квантовых компьютеров

В России успешно провели испытания первого отечественного программного продукта, который предназначен для защиты от квантовой угрозы — кибератак с помощью квантовых компьютеров.

Как объяснили разработчики — компания QApp, в настоящее время во всем мире активно ведутся работы над созданием таких устройств. Когда они станут достаточно мощными, то благодаря своей принципиально новой схемотехнике и логике работы они смогут взламывать традиционные алгоритмы шифрования. Чтобы предотвратить такое развитие событий, уже сейчас разрабатывают алгоритмы постквантовой криптографии, пишут «Известия».

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну — в Москве, а другую — в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами. При этом производились замеры времени передачи и контроль целостности файлов. Результаты проверки подтвердили, что все пакеты были переправлены без ошибок контроля целостности», — объяснил генеральный директор и сооснователь компании-разработчика Антон Гугля.

Он добавил, что канал простроили на инфраструктуре Лаборатории инноваций Группы «Московская биржа». Главным результатом тестирования стало подтверждение, что о технологии достигли уровня, когда организация-пользователь самостоятельно реализует интеграцию программного решения в свои процессы и его запуск. Прежде это требовало доработки решений под каждого эксплуатанта.

По словам разработчика, можно считать, что пилотный этап проекта успешно завершен. Теперь необходимо перейти к следующему — серийному использованию продукта. Это станет возможным после утверждения государственных стандартов, которые в настоящее время активно разрабатывают регулирующие органы.