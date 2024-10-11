В Псковской области стартует диктант на тему, о которой лучше не знать

Интернет-акция «Большой антинаркотический диктант» стартует в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.
Пройти диктант можно по ссылке.
Инициаторы диктанта — управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, управление информационной политики правительства Псковской области и комитет по молодежной политике.
Приглашаются учащиеся 7-11 классов школ и средних специальных учебных заведений Псковской области.