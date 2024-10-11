Общество

Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных средств

Минфин готовит поправки в КоАП, которые касаются использования бюджетных средств. Сейчас ведомство только разрабатывает проект нормативного акта — уведомление об этом размещено на соответствующем федеральном портале.

Пока административная ответственность действует только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. Теперь она будет предусмотрена и за другие моменты — например, если компания, получившая деньги из бюджета, допустила ошибки в финансовой отчетности или несвоевременно передала документы для бухгалтерского учета, пишут «Известия».

Размер штрафов для компаний и ИП пока не определен, отметили в Минфине

Устранение нарушений повышает достоверность бюджетного учёта и позволяет принимать более эффективные и точные управленческие решения, рассказали в Счетной палате.

Изменения коснутся десятков тысяч компаний, считает член генсовета «Деловой России», руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Она уверена, что новые меры затронут прежде всего малые предприятия, которым часто трудно в полном объеме и своевременно выполнять требования бюджетного учета.