Общество

Изменился порядок выдачи адвокатских удостоверений в Псковской области

С 20 октября вступил в силу ряд положений федерального закона от 22.04.2024 №83-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Согласно федеральному закону, Минюст России наделили полномочиями по ведению Единого государственного реестра адвокатов Российской Федерации, который является единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения об адвокатах.

Также с 20 октября вступил в силу приказ Минюста России от 09.10.2024 №296, утверждающий порядок ведения государственного реестра.

В соответствии с федеральным законом, удостоверение адвокату выдается территориальным органом Минюста России сроком на 15 лет с последующей его заменой. При этом адвокат обязан сдать свое удостоверение по истечении срока его действия в территориальный орган Минюста России, который выдал ему удостоверение.

Для комфортной смены удостоверений федеральным законом предусмотрен трёхлетний переходный период.

Так, удостоверения адвокатов, которые были выданы до 20 октября 2009 года, подлежат замене до 20 октября 2027 года и до наступления указанной даты являются действующими.

Удостоверения адвокатов, которые были выданы после 20 октября 2009 года, подлежат замене по истечении 15 лет со дня их выдачи.

Выдача новых бланков удостоверений адвокатов будет осуществляться управлением в порядке, установленном приказом.