Общество

В комитете по ветеринарии идентифицировали животное, замеченное на Запсковье

Замеченное на улице Инженерной в Пскове животное - это не кабан, а свинья. В комитете по ветеринарии Псковской области прокомментировали видео, опубликованное в соцсетях, и внесли ясность.

Фото: Ирина Яковлева / «Инцидент Псков»

8 ноября жители Пскова опубликовали в социальных сетях видео, на котором, как они утверждают, запечатлели кабана. Однако после проверки специалисты установили, что на видео — домашняя свинья.

«Предположительно, это может быть белорусская черно-пестрая порода или помесь других пород», - отметил председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов.