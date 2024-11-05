В комитете по ветеринарии идентифицировали животное, замеченное на Запсковье

Замеченное на улице Инженерной в Пскове животное - это не кабан, а свинья. В комитете по ветеринарии Псковской области прокомментировали видео, опубликованное в соцсетях, и внесли ясность.
Фото: Ирина Яковлева / «Инцидент Псков»
8 ноября жители Пскова опубликовали в социальных сетях видео, на котором, как они утверждают, запечатлели кабана. Однако после проверки специалисты установили, что на видео — домашняя свинья.
«Предположительно, это может быть белорусская черно-пестрая порода или помесь других пород», - отметил председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов.