Общество

Неделя профориентации проходит в молодёжном центре Пскова

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в серии профориентационных мероприятий «Профессионалы будущего», которая продлится с 13 по 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

На протяжении недели участники мероприятия узнают о том, как успешно пройти собеседование и получить желаемую работу, познакомятся с профессией «спасатель», о которой расскажет сотрудник МЧС, а на Дне открытых дверей в колледже «Академия ТОП» можно будет погрузиться в мир одной из самых востребованных современных профессий — «Компьютерная графика и дизайн».

Для регистрации на событие необходимо заполнить анкету.

Главной целью мероприятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении.