Общество

Т1 Интеграция и НОТА ЮНИОН стали лауреатами премии TAdviser IT Prize

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, и НОТА ЮНИОН, HR-платформа для автоматизации рекрутмента вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1), стали лауреатами национальной премии TAdviser IT Prize 2024. Награда ежегодно вручается за наиболее значимые для рынка отечественные ИТ-проекты и решения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании Т1 Интеграция.

Т1 Интеграция стала победителем в номинации «Системный интегратор года». Одним из фокусных направлений работы компании в 2024 году стало развитие ИТ-продуктов для промышленности: представлен ПАК АСУ ТП «СИЛАРОН» для предприятий с непрерывным производством, а решение для высокотехнологичных отраслей – «Инженерный анализ Т1» вошло в реестр российского ПО Минцифры. Интегратор имеет большой опыт реализации комплексных проектов по импортозамещению, среди которых миграция на отечественные операционные системы, платформы виртуализации, системы виртуальных рабочих мест (VDI) и другие классы решений. Мультивендорной демолабораторией Т1 за последние 2 года реализовано свыше 140 проектов по тестированию российского ПО.

«Как эксперты по реализации цифровой трансформации крупнейших компаний и предприятий отечественной экономики, мы не просто осуществляем миграции на отечественные решения, а помогаем бизнесу выстраивать целостные и эффективные цифровые ландшафты, особенно актуальные в условиях импортозамещения. Осознавая потребности промышленности в российских программных и аппаратных системах, мы развиваем продуктовое направление для высокотехнологичных отраслей и непрерывного производства. Такой комплексный подход позволяет нам эффективно поддерживать бизнес в условиях высокой конкуренции и способствовать развитию технологического потенциала страны», — отметил исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин.

HR-платформа НОТА ЮНИОН стала обладателем премии в номинации «Автоматизация рекрутмента: решение года». Платформа оцифровывает весь путь подбора сотрудников, что позволяет экономить до 20% времени и финансовых затрат на поиск. Инструмент позволяет реализовать собственную логику взаимодействия с участниками процесса в единой системе, настраивать личный кабинет кандидата, а также создавать табличные отчеты под индивидуальные потребности. За счет развитой и гибкой функциональности HR-платформа значительно повышает эффективность найма.