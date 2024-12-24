Общество

Ученые предложили датировать исторические события с помощью углей

Исследовательская команда из Сибирского федерального университета совместно с новосибирскими и петербургскими учеными разработали инновационный метод изучения углей, которые обнаруживают на стоянках древних людей.

Изображение создано нейросетью Kandinsky 3.1

В сочетании с радиоуглеродным анализом он позволяет с точностью до трех–пяти лет восстановить хронологию событий, которые связаны с сожжением исследуемой древесины. Это, в свою очередь, помогает более точно датировать исторические события.

«Случается, древесина не до конца прогорает и сохраняется на протяжении столетий. Мы заинтересовались, можно ли использовать обугленные фрагменты для датировки археологических памятников», — рассказал один из авторов методики, ведущий научный сотрудник, заведующий Сибирской дендрохронологической лабораторией СФУ Владимир Мыглан.

По его словам, ключевой момент в методике — это корректная подготовка образцов, при которой после шлифовки спилы тщательно очищают от пыли, забивающей поры дерева. Важно, чтобы уголь был сухой, иначе частицы пыли слипаются.

Затем специалисты сканируют образцы и проводят их математическую обработку. Она позволяет сопоставить различные фрагменты и восстановить хронологию, отраженную в годичных кольцах. В заключении проводится сравнение полученных результатов с данными радиоуглеродного анализа, пишут «Известия».

Владимир Мыглан рассказал, что предложенная методика была апробирована на археологических комплексах в Тыве и на Алтае. В настоящее время археологи изучают остатки построек на территории Якутского острога, который, был основан в XVII веке. Задача исследователей — определить время появления различных сооружений крепости.

В дальнейшем ученые планируют соотносить полученные результаты по каждому памятнику с общей «библиотекой» имеющихся хронологий. Это откроет возможности датировки других археологических объектов.