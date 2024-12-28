Общество

В России начали страховать здоровье змей, хорьков и мини-пигов

Два процента от всех посетителей ветеринарных клиник в России — лисы и волки из питомников, хорьки, шиншиллы, мини-пиги, игуаны, птицы чаще всего заболевают вирусными заболеваниями.



Фото: статья парламентской газеты

Страхуют здоровье кошек, собак, хорьков, мини-пигов, попугаев, кроликов, игуан. А одна из крупных компаний в преддверии года Змеи решила сделать маркетинговый ход и выпустить на рынок полисы для змей. Сколько пресмыкающихся обитает в квартирах россиян, неизвестно, но на сайтах объявлений их продают сотнями. Поэтому не исключено, что услуга будет востребована. Хотя собаки и кошки останутся самыми популярными питомцами у россиян.

Собак, кстати, страхуют чаще всего. А большинство выплат, по данным росгосстраха, в 2024 году пришлись на массовые проблемы Бобиков и Шариков с желудочно-кишечным трактом и аллергические реакции. Специалисты связывают это с уходом из России зарубежных производителей кормов для собак. Самая крупная выплата года связана с заворотом желудка у застрахованного пса, чье лечение обошлось в 133 тысячи рублей.

98 процентов остальных обращений в ветеринарные клиники в 2024 году приходится на собак и кошек в равных долях, хотя еще десять лет назад собак россияне приводили к ветеринарам на 10 процентов чаще, чем кошек. Чаще всего домашние животные страдают от всевозможных паразитов, дерматитов, болезней зубов, почек и желудка, репродуктивной системы, онкологии, диабета, вирусных заболеваний. Об этом сообщили в интервью парламентской газете.

У пожилых собак в этом году чаще всего встречались заболевания сердца, а у стареньких кошек — хроническая болезнь почек.

Объем рынка ветеринарных услуг в России в прошлом году вырос на 18 процентов и уже оценивается более чем в 40 миллиардов рублей в год. Не зря страховщики начали проявлять к нему интерес: как минимум семь компаний из зарегистрированных в реестре центрального банка 134 страховых организаций продают полисы для домашних животных.