Общество

Росгвардия Псковской области получила новые автомобили Lada Granta

Торжественное собрание личного состава управления Росгвардии по Псковской области, посвящённое Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, состоялось в Пскове 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов и руководители региональных управлений федеральных силовых структур.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил сотрудников и военнослужащих с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и достигнутые результаты работы.

В своем выступлении полковник полиции Игорь Иванов отметил: «Сегодня личный состав Росгвардии с высоким профессионализмом выполняет задачи по обеспечению общественной и государственной безопасности, защите и обороне нашего государства и региона. Благодарю вас за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей».

Отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены ведомственными наградами и благодарственными письмами взаимодействующих структур.

В завершение мероприятия полковник полиции Игорь Иванов вручил сотрудникам лицензионно-разрешительной работы ключи от 2 новых автомобилей «Лада Гранта».