Общество

Зарплаты военным и силовикам повысят с 1 октября на 4,5%

Кабмин постановил повысить в 1,045 раза размеры окладов военных, проходящих военную службу по призыву и по контракту, а также сотрудников некоторых органов власти (таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи) с 1 октября. Информация об этом размещена в постановлении правительства РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, <…> размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Также документ распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, пишет ТАСС.

Во втором пункте постановления отмечается, что при повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Для выплаты денежных довольствий будут предназначены бюджетные ассигнования федерального бюджета.