Общество

В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете

Важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете, и опасности попасть под влияние злоумышленника, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя «группы смерти» в соцсети под названием «Синий кит», сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.

«Когда деструктивные сообщества в соцсетях выявляются, их блокируют. Но для успешного противодействия этому злу важна профилактика. Сегодня всё чаще взрослые «кураторы» стараются работать адресно, начиная общение с ребенком напрямую, через мессенджеры. Поэтому очень важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми можно столкнуться в мировой паутине, и опасности попасть под влияние злоумышленника. Это наша с вами общая задача», - написал он в своем Telegram-канале.

Пискарев добавил, что такое явление, как «группы смерти» в соцсетях, различные суицидальные игры а также сообщества, прославляющие массовые убийства, пришли с Запада.

«Натовские спецслужбы давно изучают и цинично отрабатывают методы воздействия на нашу подростковую аудиторию, подчиняя её чужой воле, активно применяют их в ходе гибридной войны против нас в таких вот «игровых» форматах», - рассказал парламентарий.