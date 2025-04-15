В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете

Важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете, и опасности попасть под влияние злоумышленника, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя «группы смерти» в соцсети под названием «Синий кит», сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Пискарев добавил, что такое явление, как «группы смерти» в соцсетях, различные суицидальные игры а также сообщества, прославляющие массовые убийства, пришли с Запада.
«Натовские спецслужбы давно изучают и цинично отрабатывают методы воздействия на нашу подростковую аудиторию, подчиняя её чужой воле, активно применяют их в ходе гибридной войны против нас в таких вот «игровых» форматах», - рассказал парламентарий.