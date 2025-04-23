Общество

85% псковичей одобрили бесплатное обучение по техническим специальностям — опрос

Инициатива парламентариев о полностью бесплатном образовании для технарей получила одобрение большинства: 8 из 10 псковичей — за. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 85% экономически активных псковичей: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 5%, еще 10% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»

Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин (90 и 80% соответственно). Среди псковичей старше 45 лет инициативу поддержал 91%: «Образование всё должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 74% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 94% среди псковичей с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 84% родителей учащихся 8—11 классов.