Общество

Великолукскому ветерану присвоили звание «Почетный гражданин города»

Великолукскому ветерану Великой Отечественной войны Семену Линейкину присвоили звание «Почетный гражданин города», сообщается в Telegram-канале главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева.

Фото: Андрей Беляев / Telegram

«Сегодня с огромной честью посетил ветерана Великой Отечественной войны, настоящего патриота и труженика, Семена Давыдовича Линейкина. Это был особенный момент — решением Великолукской городской думы Семену Давыдовичу было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города», и я стал тем, кто передал ему это заслуженное звание. Пусть церемония прошла не в зале, а в его доме, но атмосфера торжественности и благодарности была невероятной», - отметил Андрей Беляев.

Награду ветерану вручили в присутствии его дочери и активистов «Волонтеров Победы»

«Я вручил Семену Давыдовичу все отличительные знаки: ленту, нагрудный знак и медаль, символизирующие признание его бесценного вклада в нашу историю. Быть частью этой трогательной церемонии — большая честь для меня. Пусть этот знак признания станет дополнительным напоминанием всем нам о значении мужества, стойкости и патриотизма, которые живут в людях, как Семен Давыдович. Желаю ему здоровья, долгих лет и спокойствия, а также благодарности за его подвиг и пример для будущих поколений», - заключил Андрей Беляев.