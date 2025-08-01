Общество

Названы самые подорожавшие в мире товары в июле

Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%).

Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%).

В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки WTI увеличилась на 6,5%, марки Brent - на 6%.

Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых «пострадавших» товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).