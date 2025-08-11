Общество

Ремонтируется памятник погибшим на войне жителям пушкиногорской деревни Захино

В деревне Захино Пушкиногорского района по региональной программе «Комплекс мер по благоустройству воинских захоронений» Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия» проводятся работы по ремонту памятника жителям деревни, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщила глава района Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Памятник в Захино был установлен в первой половине 70-х годов прошлого века. В то время правление колхоза им. С. М. Кирова обратилось к руководству строительной организации МПМО Пушкинские Горы Стручкову В. М., которая занималась строительством сельского Дома культуры в деревне Захино, с просьбой установить памятник с именными плитами - фамилиями погибших земляков», - рассказала Оксана Филиппова.

Бригада строителей под руководством бригадиров Евгения Максимова и Бронислава Киселева провела работы по изготовлению и установке памятника. Но за прошедшие пять десятилетий территория вокруг памятника заросла, плиты с именами почернели и стали плохо читаемы, обновления требовала и фигура воина, и прилегающая территория.

На фото: вид памятника в деревне Захино ранней весной, до начала работ

В настоящее время вырублены деревья и кустарники, проходит укладка брусчатки, обновляются плиты с именами, и в ближайшее время сам памятник и пространство вокруг него приобретут совсем другой вид, отметила глава района.