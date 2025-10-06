Эксперт объяснил разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом

В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом, рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
По его словам, психиатрия — медицинская дисциплина, которая занимается диагностикой и лечением распространенных психических заболеваний.
«Психиатр — это врач с высшим медицинским образованием, специализирующийся на лечении психических расстройств», — поясняет Лунюшин.
Основная задача такого специалиста — диагностировать заболевания и назначать медикаментозное лечение, включая такие методы, как инсулино-шоковая и электро-судорожная терапии.
Пациентами психиатра часто становятся люди с тяжелыми психическими заболеваниями — шизофренией, эпилепсией, маниакальными расстройствами, навязчивыми состояниями. Врач-психиатр в первую очередь устраняет симптомы заболеваний и обычно работает в рамках классической медицинской модели, фокусируясь на болезни, а не на личности пациента.
Психология — это наука, изучающая закономерности возникновения и функционирования психики человека и групп. В прикладной психологии основное внимание уделяется распознаванию и немедикаментозному лечению эмоциональных, личностных и социальных проблем.
Психологи обычно имеют высшее психологическое образование (бакалавриат, магистратура) или переподготовку по специальности «психология». Однако в России, по словам эксперта, отсутствует законодательное регулирование деятельности психологов, и поэтому нередко псевдоспециалисты — экстрасенсы, целители, астрологи — называют себя психологами, вводя людей в заблуждение.
Термин «психотерапевт» используется в разных смыслах и требует разграничения. По словам Сергея Лунюшина, существуют два рода психотерапевтов:
Таким образом, психотерапия бывает медицинской и немедицинской. Немедицинская психотерапия помогает клиентам устранять психологические и психосоматические проблемы без применения лекарств.
«Немедицинский психотерапевт видит в клиенте личность, а медицинский — в пациенте больного», — подчеркивает Лунюшин.
Ключевые отличия, выделяемые экспертом, заключаются в подходе к человеку: медицинский психотерапевт работает с больным, психолог-психотерапевт — с клиентом. В практике эти термины могут перекрывать друг друга, но смысл различия в отношении сохраняется.
Отличаются также цели и задачи: врач-психотерапевт направлен на снятие симптомов, часто с помощью медикаментов. Психолог-психотерапевт старается найти и устранить причины проблем, применяя психологические техники работы с подсознанием, обучает новым социальным и психологическим навыкам.
Немаловажна и роль клиента: пациент врача обычно занимает пассивную позицию и следует рекомендациям специалиста. Клиент психолога участвует активно, разделяя ответственность за результаты терапии.
Сергей Лунюшин добавил, что немедицинская психотерапия представляет собой обширное направление с более чем 50 школами, наиболее популярными из которых являются гештальт-терапия, НЛП-психотерапия, гипнотерапия и когнитивно-поведенческая терапия, пишет RuNews24.ru.
«Каждая школа имеет мировое признание, обученные тренеры проводят подготовку специалистов и выдают сертификаты», — говорит он.
Для детей часто применяются игровые и песочная психотерапии. Цель психотерапии — помочь человеку избавиться от фобий, повысить самооценку, уверенность в себе, неврозов, панических атак, улучшить адаптацию в социуме, повысить автономность и ответственность за свою жизнь. А также решить многие психологические проблемы, заключил психолог Сергей Лунюшин.