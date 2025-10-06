Псковcкая обл.
Общество

Эксперт объяснил разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом

07.10.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом, рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, психиатрия — медицинская дисциплина, которая занимается диагностикой и лечением распространенных психических заболеваний.

«Психиатр — это врач с высшим медицинским образованием, специализирующийся на лечении психических расстройств», — поясняет Лунюшин.

Основная задача такого специалиста — диагностировать заболевания и назначать медикаментозное лечение, включая такие методы, как инсулино-шоковая и электро-судорожная терапии.

Пациентами психиатра часто становятся люди с тяжелыми психическими заболеваниями — шизофренией, эпилепсией, маниакальными расстройствами, навязчивыми состояниями. Врач-психиатр в первую очередь устраняет симптомы заболеваний и обычно работает в рамках классической медицинской модели, фокусируясь на болезни, а не на личности пациента.

«Опытные психиатры рекомендуют параллельно с медикаментозным лечением проходить курс психологической психотерапии», — добавляет эксперт.

Психология — это наука, изучающая закономерности возникновения и функционирования психики человека и групп. В прикладной психологии основное внимание уделяется распознаванию и немедикаментозному лечению эмоциональных, личностных и социальных проблем.

«Психолог — это специалист, который занимается консультацией и поддержкой психически здоровых людей или тех, у кого легкие нервные расстройства. Он применяет психологические методы, а не медикаменты», — говорит Лунюшин.

Психологи обычно имеют высшее психологическое образование (бакалавриат, магистратура) или переподготовку по специальности «психология». Однако в России, по словам эксперта, отсутствует законодательное регулирование деятельности психологов, и поэтому нередко псевдоспециалисты — экстрасенсы, целители, астрологи — называют себя психологами, вводя людей в заблуждение.

Термин «психотерапевт» используется в разных смыслах и требует разграничения. По словам Сергея Лунюшина, существуют два рода психотерапевтов:

  • Врач-психотерапевт — это, как правило, психиатр с медицинским образованием и дополнительной специализацией в психотерапии. Он лечит нарушения психики с помощью медикаментов, которые временно снимают симптомы.
  • Психолог-психотерапевт — психолог с профильным образованием и квалификацией, работающий с психикой здоровых людей или людей с психологическими расстройствами исключительно немедикаментозными методами.

Таким образом, психотерапия бывает медицинской и немедицинской. Немедицинская психотерапия помогает клиентам устранять психологические и психосоматические проблемы без применения лекарств.

«Немедицинский психотерапевт видит в клиенте личность, а медицинский — в пациенте больного», — подчеркивает Лунюшин.

Ключевые отличия, выделяемые экспертом, заключаются в подходе к человеку: медицинский психотерапевт работает с больным, психолог-психотерапевт — с клиентом. В практике эти термины могут перекрывать друг друга, но смысл различия в отношении сохраняется.

Отличаются также цели и задачи: врач-психотерапевт направлен на снятие симптомов, часто с помощью медикаментов. Психолог-психотерапевт старается найти и устранить причины проблем, применяя психологические техники работы с подсознанием, обучает новым социальным и психологическим навыкам.

Немаловажна и роль клиента: пациент врача обычно занимает пассивную позицию и следует рекомендациям специалиста. Клиент психолога участвует активно, разделяя ответственность за результаты терапии.

«В медицинской психиатрии ответственным выступает врач, в немедицинской — и психолог, и сам клиент. У врача-психотерапевта обязательно медицинское образование и дополнительная переподготовка, у психолога — высшее психологическое», - отметил специалист.

Сергей Лунюшин добавил, что немедицинская психотерапия представляет собой обширное направление с более чем 50 школами, наиболее популярными из которых являются гештальт-терапия, НЛП-психотерапия, гипнотерапия и когнитивно-поведенческая терапия, пишет RuNews24.ru.

«Каждая школа имеет мировое признание, обученные тренеры проводят подготовку специалистов и выдают сертификаты», — говорит он.

Для детей часто применяются игровые и песочная психотерапии. Цель психотерапии — помочь человеку избавиться от фобий, повысить самооценку, уверенность в себе, неврозов, панических атак, улучшить адаптацию в социуме, повысить автономность и ответственность за свою жизнь. А также решить многие психологические проблемы, заключил психолог Сергей Лунюшин.

Лента новостей
