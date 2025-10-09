Общество

Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования

Моглинская школа отметила две праздничные даты: 80 лет со дня образования и 50 лет действующему зданию школы, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Всё началось сразу после окончания Великой Отечественной войны – первые ученики сели за парты в здании бывшей погранзаставы. Но желающих учиться было столько, что занимались в три смены. Новый дом у школы появился в 1975 году. Сегодня в образовательный комплекс входят два детских сада, спортивная инфраструктура. Мы стараемся улучшать материальную базу, расширяя возможности для педагогического коллектива и наших детей. К слову, сегодня за партами сидят уже правнуки первых учеников, а у досок, теперь электронных, стоят выпускники прежних лет. Для меня Моглинская школа – родная. Багаж знаний, светлые воспоминания о наших учителях и однокашниках храню всю жизнь - сердечное спасибо за этот прочный фундамент!» - написала Наталья Федорова.

От лица администрации она вручила почетные грамоты и благодарственные письма педагогам и сотрудникам образовательного учреждения.

«Пожелала руководителю Елене Ивановой и всему коллективу успехов! Отдельные слова благодарности – ветеранам педагогического труда! Тысячи выпускников получили путевку в жизнь в Моглинской школе, пусть на годы вперед образовательное учреждение продолжит оставаться одним из лучших в нашем районе! С праздником!» - добавила Наталья Федорова.