Тала Нещадимова: Зима будет либо теплой, либо аномально холодной

Зима на территории Псковской области может быть холодной с оттепелями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Зима будет либо тёплой, либо аномально холодной. Я полностью согласна с тем, как люди это пишут. По традиции, у нас практически каждую зиму бывают периоды холодные, бывают и оттепельные», - сказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что прогнозы будут яснее в конце октября.

«Пока нет никаких оснований у нас предполагать, что зима будет какой-то иной. Более или менее понятно всё-таки станет в конце октября», - добавила синоптик.