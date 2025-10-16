Общество

«Три мудреца»: А судьи кто? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 октября.

Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Ключевой вопрос программы - «А судьи кто?». Ведущие обсудили современную систему судопроизводства в России. Суд — это один из оплотов государства, который обеспечивает защиту прав граждан. Но как можно доверять судебной системе и рассчитывать на справедливость, если каждый второй судья — коррупционер?