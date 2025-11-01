Общество

Михаил Ведерников пригласил псковичей написать Большой этнографический диктант

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона присоединиться к X юбилейной всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая продлится до 8 ноября. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Наступившие выходные – прекрасное время для написания Большого этнографического диктанта. Это замечательный повод собраться всей семьей, узнать больше о культуре и традициях страны, вместе обсудить интересные вопросы», — отметил глава региона.

Самый доступный способ участия — онлайн-формат на официальном сайте акции. Для тех, кто предпочитает очное участие, в области организованы специальные площадки:

• 3 ноября — Музей истории города Печоры (с 12:00 до 17:00);

• 5 ноября — Дом молодежи Псковской области (с 10:00 до 16:00);

• 6 ноября — Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова (с 10:00 до 15:00).

Как сообщил губернатор, первой офлайн-площадкой стала историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева. В день старта акции собрались представители молодежных организаций, органов власти, общественники, а также участники кадровой программы «Герои земли Псковской» со своими семьями.

Диктант состоит из 30 вопросов, на выполнение которых отводится 45 минут. Максимальная оценка — 100 баллов. Каждый участник получит именной сертификат.

В 2024 году в акции приняли участие 3,5 миллиона человек из 170 стран мира.