Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате

В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссёры — представители нового поколения российского кино, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фото здесь и далее: пресс-центр Северо-Западного банка Сбербанка России

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет её: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссёров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.

«Для меня в этом проекте крайне важно, что крупный бизнес не просто поддерживает культуру, а становится её соавтором. Сбер создаёт пространство для живого творчества, для разговора о стране, о родине искренним человеческим языком. «Россия, я люблю тебя» — редкий пример, когда большая компания говорит о России не формально, давая возможность молодым авторам работать в большом формате рядом с опытными киномастерами. Такие инициативы — это и про финансовый ресурс, и про смысловой: про доверие к молодым режиссёрам, про уважение к зрителю, про честный и содержательный диалог. Для отрасли это очень важно, потому что кино — язык, на котором общество разговаривает», - рассказал российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Нужный.

Свое восхищение также выразил и оссийский театральный деятель, режиссёр театра и кино, киноактер Константин Богомолов.