Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по защите прав потребителей транспортных услуг

Управление Роспотребнадзора по Псковской области принимает участие во всероссийской «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, которая будет работать с 17 по 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
Специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа. Также можно задать вопросы по поводу услуг, связанных с перевозочным процессом – экспедиционные, погрузка и выгрузка багажа.
Звонить можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам в городе Пскове: (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03.
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.
Звонок бесплатный.