Спорт

В Псковской области началась подготовка кадров для развития регби

В рамках реализации соглашения между Псковской областью и регби-клубом ЦСКА 26 августа состоялся первый семинар для учителей физкультуры средних общеобразовательных и спортивных школ, а также преподавателей кафедры физической культуры и здоровьесбережения Псковского государственного университета по базовым основам регби.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спорткомитете администрации региона, мероприятие для 30 участников провели менеджер международной программы «Займись регби – Get into Rugby» в России, главный судья школьной регбийной лиги Федерации регби Курской области, старший тренер детско-юношеских команд ЦСКА (Курск) Александр Тупицын и региональный тренер по регби, кандидат в мастера спорта, в прошлом тренер команд Ульяновской области, делегированный в регион Федерацией регби России Алексей Орешин.

Семинар включал в себя курс по бесконтактному регби, иначе называемому тэг-регби или регби с ленточкой. Данный вид регби подходит для занятий в школах и вузах. В России на его основе проводятся школьные лиги. В тэг-регби можно играть в стандартных спортивных залах, вид спорта абсолютно безопасен. Участники семинара сначала ознакомились с методическим материалом, а затем смогли сами поучаствовать в игре по правилам тэг-регби.

Как отметил Александр Тупицын, от соглашения на бумаге регион планомерно перешел к реализации проекта по развитию регби на практике: «Сегодня состоялась полноценная ознакомительная беседа с теми, кто в дальнейшем сможет помогать нам знакомиться на постоянной основе - учителями физкультуры. Программу "Займись регби" реализует Федерация регби России на основе международной программы Get into Rugby, она направлена на развитие именно детского регби, без которого невозможно развитие регби как такового». По словам тренера, подобная работа будет продолжена и дальше. Желающие смогут пройти курсы повышения квалификации по данной специализации. Также будет проведен судейский семинар для организаторов соревнований в Пскове».

Региональный тренер по регби Алексей Орешин рассказал участникам, что перебрался в Псков из Ульяновска на постоянное место жительство и в ежедневном формате будет работать над развитием регби в регионе. «Главное сейчас - создать хорошую базу для детского регби. Отрадно, что на семинаре многие зажглись нашей идеей. Вместе сегодня спланировали проведение как только появится возможность в свете ограничительных мер Первого областного фестиваля регби среди школьников. Затем будем формировать регулярную школьную лигу. Наша задача сейчас - развить общую базу и выбрать те направления, где мы имеем выигрышные стартовые возможности в сравнении с другими регионами», - отметил Орешин.

Напомним, что в январе губернатор Псковской области подписал с президентом регби-клуба ЦСКА Алексеем Митрюшиным соглашение о сотрудничестве и развитии регби в Псковской области.