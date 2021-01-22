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Спорт

Россиянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

24.01.2021 17:30|ПсковКомментариев: 0

Женская сборная России по биатлону победила в эстафетной гонки 4х6 км, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды. На счету россиянок девять неточных выстрелов.  Второй стала сборная Германии, которая допустила шесть промахов и отстала от победительниц на 11 секунд.

В тройку лучших также попала Франция, отставшая от сборной России на 21,2 секунды. Француженки промахнулись девять раз и при этом заработали один штрафной круг.

Таким образом, на счету россиян в нынешнем сезоне Кубка мира четыре медали, из них три – золотые. Помимо воскресного триумфа в женской эстафете, российская команда выигрывала смешанную эстафету, Александр Логинов – индивидуальную гонку. Мужская сборная России также завоевывала бронзу в эстафете.

Теги: #биатлон #победа #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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