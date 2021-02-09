Спорт

Сотрудница псковской Росгвардии победила в межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.

В общекомандном зачете команда управления Росгвардии заняла второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

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