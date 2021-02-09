Сотрудница псковской Росгвардии победила в межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам

В рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.
В личном первенстве среди женщин «золото» завоевала сотрудница вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии младший сержант полиции Светлана Рябкина.
В общекомандном зачете команда управления Росгвардии заняла второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.