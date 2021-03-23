Спорт

Пскович завоевал медаль на чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

Пскович завоевал медаль на чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщается в официальной группе администрации Псковская области в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, заслуженный мастер спорта России по шоссейному велоспорту среди глухих, член сборной команды России по спорту глухих Иван Макаров в индивидуальной гонке на 28 км в Аланье занял 3 место.

Сейчас Иван находится в Турции и продолжает участие в чемпионате Европы, который будет проходить до 29 марта.