Спорт

В Псковской области прошел турнир по летнему служебному биатлону

Соревнования по летнему служебному биатлону состоялись в рамках спартакиады на первенство регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В состязании приняли участие 6 команд правоохранительных органов Псковской области, в том числе и команда управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Участникам предстояло на время преодолеть трехкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами - после 1000 и 2000 метров. На контрольных точках они производили по 5 выстрелов из пистолета Макарова с расстояния 25 метров.

Победители и призеры определялись по наибольшей сумме очков, набранных за бег и стрельбу, в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном биатлоне. По итогам соревнований команда управления Росгвардии по Псковской области завоевала второе место.

Кроме того, призовые места росгвардейцы заняли в личном первенстве. «Золото» получил капитан юстиции Руслан Ильин, а «серебро» взял старший лейтенант Алексей Бучин. Среди женщин второе место заняла сержант полиции Светлана Рябкина. Победителей и призеров наградили кубками и почетными грамотами.