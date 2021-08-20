Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА

Великолучанин Иван Веретенников стал серебряным призером Первенства Европы по ММА. Об этом сообщил в Instagram президент областной федерации ММА, член президиума Союза ММА России, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.
Фото здесь и далее: Instagram Аркадия Мурылева.
Аркадий Мурылев поздравил спортсмена и отметил, что Иван Веретенников - молодой и перспективный боец.
Особую благодарность за подготовку бойца президент областной федерации ММА выразил главному тренеру, вице-президенту федерации Андрею Ткаченко и старшему тренеру сборной Псковской области Павлу Ершову!
«Поздравляю всех с победой и новым чемпионом!» - заключил Аркадий Мурылев.