Спорт

Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА

Великолучанин Иван Веретенников стал серебряным призером Первенства Европы по ММА. Об этом сообщил в Instagram президент областной федерации ММА, член президиума Союза ММА России, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Фото здесь и далее: Instagram Аркадия Мурылева.

Аркадий Мурылев поздравил спортсмена и отметил, что Иван Веретенников - молодой и перспективный боец.

«В тяжелом финальном бое он уступил по очкам лучшему спортсмену в этой весовой категории из Казахстана. Несомненно, это большой успех нашей команды - Псковской областной федерации ММА», - добавил Аркадий Мурылев.

Особую благодарность за подготовку бойца президент областной федерации ММА выразил главному тренеру, вице-президенту федерации Андрею Ткаченко и старшему тренеру сборной Псковской области Павлу Ершову!

«Поздравляю всех с победой и новым чемпионом!» - заключил Аркадий Мурылев.