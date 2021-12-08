Спорт

Имя псковички Ангелины Виткиной попадет в «Книгу рекордов ГТО»

Спортсменка из Псковской области Ангелина Виткина установила рекорд в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, который внесут в памятную «Книгу рекордов ГТО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального центра спортивной подготовки.

Две девушки из Псковской области 10 декабря приняли участие в мероприятии «Иду на рекорд», которое прошло в рамках Второго всероссийского фестиваля чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» в Белгороде.

«Иду на рекорд» - эти личный вид соревнований в пяти видах комплекса (бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивания, отжимания, рывок гири). Отбор на участие проводили онлайн, каждый гражданин России мог испытать свои силы, но только три сильнейших участника в каждой ступени со всей страны смогли принять участие в каждом виде комплекса ГТО.

В итоге Ангелина Виткина заняла первое место в VIII ступени, выполняя наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, ее результат - 36 см. А Ахмедова Мария заняла третье место в VI ступени в аналогичном виде комплекса, ее результат - 34 см.