Спорт

Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) 8 января.

Спортсмены преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом. В составе российской сборной выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, пишет РИА Новости.

Второе место заняла команда Австрии, замкнули тройку лидеров украинцы. Субботний сингл-микст стал первым в сезоне.

Россияне одержали вторую победу на этапах Кубка мира: 7 января Александр Логинов выиграл спринт. Ранее в субботу национальная сборная стали пятой в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится гонками преследования 9 января.