Спорт

Пскович победил на первенстве России по биатлону в Смоленске

Псковский спортсмен стал победителем первенства России по биатлону в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первенство России по биатлону проходило в Смоленске с 12 по 18 сентября. Спортсмен из Псковской области Глеб Макеев занял первое место в кросс-спринте 3 км среди юношей в возрасте 13-14 лет.

«Поздравляем Глеба и его тренера Макеева Олега Филатовича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.