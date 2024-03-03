Спорт

Заявки на чемпионат по быстрым шахматам принимают от женщин в Пскове

Чемпионат города Пскова по быстрым шахматам и блицу среди женщин состоится 9 и 10 марта в спортивной школе «Бригантина» (Октябрьский проспект, 38). До 8 марта включительно идет прием заявок на участие в соревнованиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

В качестве участников допускаются шахматистки, представляющие Псков и районы Псковской области. Участницы, представляющие другие территории, допускаются с согласия организаторов при наличии свободных мест.

Победители турниров получат статус чемпиона города Пскова среди женщин по соответствующей дисциплине.

Заявки принимаются по электронной почте: unlim.ngo@gmail.com. Подробности можно узнать по ссылке.