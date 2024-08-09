Спорт

Умерла олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина

Чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки, обладательница 13 рекордов, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка Советского Союза в метании копья и жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

«В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной. Ей было 93 года. <...> Светлая память. О времени и месте прощания с Галиной Ивановной Зыбиной будет сообщено дополнительно»,- говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что спортсменка была настоящим патриотом своей страны и своего города, пишет ТАСС. В конце июня Галина Ивановна передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи. В середине июля в музее был открыт персональный стенд Галины Зыбиной.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил талант Галины Ивановны. В эти трудные часы мы скорбим вместе с вами, наши сердца переполнены грустью», - отметили в комитете.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что Зыбина воспитывала спортсменов в духе преданности стране и истинным, высоким идеалам олимпийского движения. Беглов отметил, что Зыбина была энергичным, добрым и светлым человеком, всегда принимала активное участие в общественной жизни города. Рассказывала молодежи о блокаде, хранила историческую правду.

«Наш город понес большую утрату. <...> Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину - выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку», - привели слова губернатора в пресс-службе администрации Петербурга.

О профессиональном пути Зыбиной

Галина Ивановна родилась 22 января 1931 года в Ленинграде. В 1946 году начала заниматься легкой атлетикой (метанием копья и диска) под руководством тренера Виктора Алексеева. В начале 1950-х гг. она также стала выступать в толкании ядра. В 1949 г. заняла второе место на чемпионате СССР по легкой атлетике в метании копья. В дальнейшем дважды выигрывала соревнования по этой дисциплине в рамках первенства страны (1952, 1957), а также четыре раза побеждала в толкании ядра (1952-1955). На внутренних соревнованиях представляла добровольные спортивные общества (ДСО) "Зенит" (1948-1959) и "Труд" (1960-1968). В 1950 г. в Брюсселе (Бельгия) Галина Зыбина заняла третье место на чемпионате Европы по легкой атлетике в метании копья. Впоследствии она завоевала на континентальных первенствах еще три награды: золото (толкание ядра; 1954, Берн, Швейцария) и две бронзы (метание диска - 1954, Берн; толкание ядра - 1962, Белград, Югославия).

В 1952 году Галина Зыбина заняла первое место на соревнованиях по толканию ядра в рамках XV летних Олимпийских игр в Хельсинки (Финляндия). В дальнейшем она становилась серебряной (1956, Мельбурн, Австралия) и бронзовой (1964, Токио, Япония) медалисткой Олимпиады в этой дисциплине. Галина Зыбина завершила карьеру в 1969 году. В дальнейшем она работала тренером-преподавателем ДСО «Труд» и «Зенит».