Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с главой региональной федерации пилонного спорта

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня о том, каково это — быть укушенной Жуком Спорта, силы и красоты, расскажет президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области Леся Мамедова.

Как изначально самая неспортивная в семье девочка стала самой спортивной? Какие виды спорта она «перебрала», прежде чем встать на тропу пилонного спорта? Какая у Леси Мамедовой самая плохая черта характера? Какие сложности бывают в работе тренера? Как судится пилонный спорт? К чему приводит принцип «плыть по течению»? Об этом и многом другом — в эфире. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена