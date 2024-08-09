Первые тренировки по пилонному спорту в Пскове проходили в стриптиз-клубе «Камасутра». Об этом рассказала президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области Леся Мамедова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Леся Мамедова отметила, что никогда не работала в ночных клубах. «Таких параллелей проводить не нужно, с этим я вообще никаким образом не связана», - подчеркнула президент спортивной федерации.
«Администраторы дали мне возможность в дневное время "поюзать" пилоны, а после я договорилась, что мне в дневное время разрешат там проводить тренировки. То есть мы в дневное время в "Камасутре" тренировались», - рассказала Леся Мамедова.
Свою студию пилонного спорта Леся Мамедова открыла в 2011 году.