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Спорт

Призер кубков мира и Европы провел зарядку для абитуриентов псковского колледжа

12.08.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Абитуриентов специальности «Правоохранительная деятельность» Псковского кооперативного техникума, прибывших для прохождения вступительных испытаний по физической культуре, ожидал приятный сюрприз - зарядка с чемпионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В одной из аудиторий директор техникума Юлия Самсонова разъяснила юношам и девушкам процедуру предстоящего экзамена и представила почетного гостя.

Ребят пришел поприветствовать многократный призер кубков мира и Европы, а также Европейских и всемирных игр среди силовых структур, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Сергей Фомин.

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» он провел разминку с будущими студентами в спортивном зале и показал технику выполнения упражнений, входящих во вступительные испытания по физической культуре.

Общение с именитым спортсменом помогло не только разогреть мышцы, но и снять эмоциональное напряжение перед сдачей нормативов, отметили в УМВД. 

В завершение встречи полицейский пожелал ребятам упорства в получении профессии, приверженности к здоровому образу жизни и выразил уверенность в том, что многие потенциальные студенты по окончании техникума пополнят ряды сотрудников полиции.

Мероприятие организовано по инициативе УМВД России по городу Пскову и Общественного совета городской полиции.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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