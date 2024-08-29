Спорт

Чемпион мира по самбо из Пскова провел мастер-класс для юных спортсменов Донецка

На базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №14» города Донецка состоялся мастер-класс по единоборствам, который провел чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева»(Санкт-Петербург), председатель региональной федерации дзюдо, президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единой России».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единой России»

В мастер-классе приняли участие 30 спортсменов отделения дзюдо в возрасте от 8 до 17 лет вместе со своими тренерами-преподавателями Еленой Рыбалкиной и Александром Линник. Отметим, что Елена Рыбалкина является мастером спорта международного класса по самбо, Александр Линник – мастер спорта по самбо.

На мастер-классе Владимир Владимиров поделился с юными спортсменами Донецка своим опытом, раскрыл некоторые секреты самообороны, показал важные приемы борьбы и ответил на интересующие вопросы.

«Мы здесь собрались, чтобы перенять опыт профессионала, что очень радует. Видно, что Владимир Александрович любит свое дело и подробно объясняет каждую деталь. Практика мастер-классов сейчас набирает обороты. Детям нужно видеть своих кумиров вживую, учиться у них для дальнейших свершений!» – отметила тренер, преподаватель школы №14 города Донецка Елена Рыбалкина.

В завершение тренировки Владимир Владимиров поблагодарил всех участников мастер-класса за интерес и внимание к единоборствам: «Я всегда рад поделиться советами с юными спортсменами. Это значимая часть жизни профессионального спортсмена. Я делюсь опытом, который был отточен на международной арене, это действительно что-то полезное на практике», – рассказал Владимир Владимиров.