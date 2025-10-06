Спорт

От белых носочков до борьбы: псковский тренер рассказал о своем пути в кикбоксинг

О неожиданном повороте в своей карьере — от спортивной гимнастики до вершин кикбоксинга — рассказал старший тренер национальной сборной команды России по кикбоксингу, исполнительный директор Псковского филиала российского Союза боевых искусств Александр Лоско в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Мой спортивный путь начался с 6 лет, когда мама привела меня в секцию спортивной гимнастики. Она видела в этом свою красоту: белые носочки, белые маечки, очень аккуратный вид спорта. Мне тоже очень гимнастика нравилась, и занимался я до тех пор, пока секцию не закрыли», — поделился тренер.

Тренировки проходили в псковском Доме спорта, а учился будущий тренер в специализированной первой спортивной школе. Режим был серьезным: две тренировки в день, начиная с первого класса. Однако на дальнейший выбор в пользу единоборств повлияли кинокумиры молодости, вроде Жан-Клод ван Дамма или Джеки Чана.

Александр Лоско также подтвердил, что ролевые модели и известные чемпионы до сих пор являются мощным стимулом для прихода молодежи в единоборства. Однако этот «магнит» работает во всех видах спорта.

«Когда проводился чемпионат мира по футболу в России, даже не представляете, сколько детишек убежало из кикбоксинга в футбол. На детскую психологию это воздействует как магнит. Все решили стать футболистами», — пояснил тренер.

«Железные люди» — это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.