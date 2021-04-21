Туризм

Санаторий «Хилово» приглашает на отдых в мае по специальным программам

Санаторий «Хилово» предлагает жителям Псковской области интересные и недорогие программы отдыха и оздоровления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

На майских праздниках, например, можно отдохнуть по оздоровительной путевке «Майские каникулы» в течение 12 дней, с 4 по 15 мая, по цене всего 1500 рублей в день. Таких путевок санаторий выделил всего 10 штук. В стоимость путевки входит проживание, питание, прием минеральной воды, лечебная физкультура, бассейн и консультация врача. Желающие могут приобрести дополнительно медицинские услуги санатория.

Тем, кто не располагает в начале мая длительным временем на отдых, санаторий подготовил «Майский тур выходного дня». По программе можно приехать с 30 апреля по 3 мая или с 7 по 10 мая. За три с половиной дня можно отдохнуть или совместить отдых с процедурами.

Например, в стоимость санаторно-курортной путевки от 6000 рублей за весь тур входит: бесплатная парковка, проживание, трехразовое питание (в день заезда – ужин), посещение бассейна (по назначению врача), галокамера, ЛФК групповая, прием минеральной воды внутрь (ежедневно, по назначению врача), консультация врача, лечебные процедуры:

ванны: жемчужная, сероводородная, бромно-борные рассолы, минеральная – одна из перечисленных (через день, по показаниям),

грязевые аппликации: общие, бачки, грязевые лепешки, гальваногрязь – одна из перечисленных (через день, по показаниям),

физиотерапевтические процедуры: лазер, магнит, экстракорпоральная магнитная стимуляция – одна из перечисленных (по показаниям),

общее облучение УФ-лучами (ежедневно).

Для работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и пенсионеров санаторий «Хилово» подготовил специальную программу «Доступный санаторий» – проживание, питание и полный комплекс процедур по санаторно-курортной путевке всего за 1800 рублей в день. Путевки с заездом 5 мая на 14 дней позволят и отдохнуть, и укрепить здоровье.

Кроме того, в «Хилово» работает программа кешбэка от Ростуризма с возвратом 20% стоимости путевки с бронированием на сайте санатория. По этому предложению после бронирования и оплаты отдыхающие в течение 3-5 дней получают возврат части стоимости путевки до 20 000 рублей. Для этого надо зарегистрировать карту на сайте программы и далее можно бронировать и оплачивать номер.

Подробная информация по всем программам на сайте санатория или у операторов «горячей линии» санатория: 8 800 250 18 65