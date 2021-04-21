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Туризм

Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение

23.04.2021 15:12|ПсковКомментариев: 1

Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение, рассказали в канцелярии главы иностранного государства.

«В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», - цитирует РИА Новости представителя египетского лидера Бассама Рада.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю.

Напомним, полеты в Египет приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, тогда погибли 224 человека, в том числе псковичи. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, но для чартеров туристические направления до сих пор оставались закрытыми.

Теги: #туризм #авиаперелеты #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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