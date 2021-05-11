Туризм

Ростуризм представил условия для получения детского туристического кешбэка

Ростуризм предложил распространить действие программы детского туристического кешбэка на поездки, совершенные до 15 сентября. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.



В пресс-службе Ростуризма эти сроки подтвердили, отметив, что таким образом проект захватит «всю летнюю оздоровительную программу». В ведомстве рассчитывают запустить его до конца мая.



Как следует из проекта постановления правительства, Ростуризм предложил возмещать половину стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Путевку нужно будет оплатить картой «Мир», на которую в течение пяти дней будет осуществлен возврат.



«Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на Юг России существенно ниже», - сказали агентству в пресс-службе Ростуризма.



Президент Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок для детей в летние лагеря в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. «Детский нужно сделать максимально доступным», - отметил он. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на эту программу будет выделено около 5 млрд рублей, а воспользоваться ей с середины мая смогут родители более 350 тысяч школьников.



Общую программу туристического кешбэка за поездки по России власти продлили до конца года. По этой программе можно вернуть 20% стоимости поездки по стране, но так же не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, которые длятся как минимум три дня (две ночи).